Dorival comanda primeiro treino no Corinthians para jogo decisivo da Sul-Americana

O Corinthians retorna às atividades na manhã deste terça-feira. A equipe tem mais duas sessões de treinamento até o duelo com o Racing-URU, agendado para esta quinta, às 19h (de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu.

A equipe do Parque São Jorge vem de dois tropeços consecutivos, mas ainda depende apenas de si para avançar aos playoffs da Sul-Americana. Para isso, basta vencer os dois próximos compromissos no torneio.

O Timão, no momento, é o terceiro colocado do Grupo C, com cinco pontos.