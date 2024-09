Caso Vai de Bet: Advogado diz que 1º contrato teve intermediário em branco

O advogado Rui Fernando, que presta serviços ao Corinthians desde 2019, revelou à Polícia Civil que a primeira minuta do contrato entre Corinthians e Vai de Bet teve o campo de intermediário deixado em branco.

O que aconteceu

Segundo fontes da polícia, Rui afirmou que deixou a área de intermediação do contrato em branco a pedido do então diretor jurídico do clube, Yun Ki Lee, demitido em julho. O depoimento do advogado foi concedido à 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), nesta quinta-feira (5).

A versão de Rui bate com a do próprio Alex Cassundé, que intermediou o contrato de patrocínio entre o Corinthians e a Vai de Bet. Em junho, o empresário disse não ter intermediado o contrato com a casa de apostas e que só foi colocado no documento para receber R$ 25 milhões em comissão. De acordo com ele, a negociação teria sido conduzida pelo presidente Augusto Melo, junto com Marcelo Mariano (diretor administrativo) e Sérgio Moura (ex-superintendente de marketing).