Marília Ruiz: Diretor evita questões e depoimento sobre Vai de Bet é adiado

Durante o Fim de Papo desta quarta (4), a jornalista Marília Ruiz informou que pela primeira vez um depoimento do inquérito que investiga o contrato de patrocínio entre Corinthians e Vai de Bet teve que ser interrompido.

O motivo, como apurou Marília, foi a falta de colaboração da testemunha, Luiz Ricardo, também conhecido como Seedorf. Ele é diretor financeiro do Corinthians.