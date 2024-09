Defesa de jogador acusado de agressão sexual diz que relação foi consentida

Repórter: Rafa Mir negou os fatos, disse que tudo foi consensual.

Advogado: Sem dúvida.

Rafa Mir e amigo acusados de agressão sexual

Rafa Mir, de 27 anos, está detido desde a noite de segunda-feira (2) após ser acusado de agressão sexual por duas mulheres.

O jogador foi denunciado no último domingo (1º) por agressão sexual durante uma festa na casa do atacante. Outro homem — também envolvido no caso — foi detido.

As jovens protocolaram a denúncia e precisaram de assistência hospitalar. As mulheres têm entre 21 e 25 anos.