Gabigol marca, Flamengo perde do Cruzeiro e cai para a vice-liderança

O Flamengo perdeu do Cruzeiro por 2 a 1, neste domingo, no Mineirão. Com o resultado, os rubro-negros seguem com 14 pontos e perderam a liderança do Campeonato Brasileiro. Já os mineiros foram a 13 e assumiram o quarto lugar da tabela.

O Cruzeiro abriu o placar no primeiro tempo, com Kaio Jorge. O Flamengo empatou antes do intervalo, com Arrascaeta. Já nos acréscimos da etapa final, Gabigol decretou a vitória mineira, de pênalti.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Bahia, no sábado, no Maracanã. No dia seguinte, o Cruzeiro encara o Sport, na Ilha do Retiro.