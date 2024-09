Como cada time se classificou para disputar o Super Mundial de Clubes

No caso da América do Sul, os vencedores das Libertadores entre 2021 a 2024 estão classificados. Os outros dois entram pela classificação do ranking da Conmebol.

Com três brasileiros garantidos, 30 clubes já estão classificados para o Super Mundial. O campeão da atual edição da Libertadores e um representante ainda indefinido da MLS, liga dos EUA, ficam com as duas vagas restantes.

Classificação dos brasileiros

Palmeiras, Flamengo e Fluminense se classificaram pelos títulos da Libertadores (edições de 2021, 2022 e 2023, respectivamente). O campeão da edição de 2024 definirá o último sul-americano do Mundial.

Caso Flamengo ou Fluminense vençam a Libertadores deste ano, a vaga será repassada ao terceiro melhor colocado (não brasileiro) do ranking da Conmebol. O mesmo acontece se o River Plate for o campeão, o que daria a classificação ao Olimpia (PAR).

Existe um limite de dois times por país. Há uma exceção caso três ou quatro clubes do mesmo país conquistem diferentes edições dos torneios continentais. Se Atlético-MG, Botafogo ou São Paulo vencerem a Libertadores de 2024, o Brasil terá quatro representantes no Mundial.