Transmissão ao vivo do sorteio da Champions: veja onde assistir

Parte do sorteio terá auxílio digital. A escolha dos adversários do primeiro time sorteado — este manualmente — e os mandos de campo serão definidos através de um software da empresa Aelive.

Os oito melhores clubes garantem vaga direta nas oitavas, enquanto os classificados entre nono e 24º lugar disputarão um playoff, em jogos de ida e volta, valendo as oito vagas restantes. Os demais times estão eliminados.

O mata-mata continua igual, com jogos de ida e volta e final em partida única e campo neutro. Todos os jogos antes da final serão disputados no meio de semana.

Além do sorteio, a Uefa fará uma homenagem para Cristiano Ronaldo nesta quinta. O atacante receberá uma prêmio do presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, em reconhecimento à grande história na principal competição de clubes do planeta.

A divisão dos potes

Pote 1: Manchester City, Bayern de Munique, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter de Milão, Borussia Dortmund, RB Leipzig e Barcelona.