Uefa entregará prêmio para Cristiano Ronaldo em sorteio da Champions League

Maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo receberá um prêmio do presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, em reconhecimento à grande história do atacante na principal competição de clubes do planeta. A homenagem ao português será feita no sorteio da fase de liga da competição, nesta quinta-feira, às 13h (de Brasília), em Mônaco.

"Cristiano Ronaldo é uma das estrelas mais brilhantes da constelação da Uefa Champions League. Suas extraordinárias conquistas de gols na competição parecem destinadas a resistir ao teste do tempo, representando um desafio notável para as gerações futuras superarem. Sua excelência sustentada no mais alto nível é uma prova de sua busca incansável por honras individuais e de equipe. Ao longo de mais de duas décadas, ele evoluiu e refinou continuamente seu jogo, preservando uma paixão juvenil por marcar e comemorar gols. Seu profissionalismo, ética de trabalho, dedicação e capacidade de brilhar no maior palco são qualidades que os jogadores de futebol em todos os lugares devem aspirar a imitar", disse o presidente da Uefa.

Hoje no Al-Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo disputou a Liga dos Campeões por quatro clubes: Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Além de ter ganhado a competição em cinco oportunidades (2008, 2014, 2016, 2017 e 2018), o português é o jogador com mais gols na história do torneio, marcando 140 gols em 183 jogos. O atacante foi sete vezes artilheiro de uma edição de Champions.