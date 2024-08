STJD pune Veiga com suspensão, mas meia não desfalca o Palmeiras; entenda

Veiga foi denunciado por "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente" e "desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido".

Classificação e jogos Brasileirão

O Palmeiras também aguarda o julgamento de Zé Rafael pela briga com Rodrigo Nestor, no jogo contra o São Paulo. O meio-campista corre o risco de perder até 12 partidas.

O lance

Depois de um drible de Estêvão no clássico com o Palmeiras em vantagem, Rodrigo Garro foi "cobrar" a joia palmeirense. Raphael Veiga viu a cena e deu uma peitada nas costas do argentino, que caiu no chão. Houve um tumulto durante a confusão, e depois de apartar a briga, Daronco aplicou o vermelho para Veiga, e o amarelo para Garro.