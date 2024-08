São Paulo avalia que Zubeldía deveria ter mexido no time e liga alerta

O colunista do UOL disse que a derrota em casa pela Copa do Brasil ligou o sinal de alerta no São Paulo. Além das copas, a meta é não se afastar da zona de classificação à Libertadores no Brasileirão, onde o Tricolor paulista enfrenta o Tricolor carioca no fim de semana.

Esse jogo ficou esquisito para os lados do Morumbi. Agora, o jogo contra o Fluminense passou também a ser fundamental, porque você pode sair de uma copa, pode sair de outra e não pode descolar no Brasileiro, então o sinal de alerta está ligado lá no CT. André Hernan

PVC: 'Avaliação é que o trabalho do Zubeldía ontem não foi bom'

Internamente, a avaliação da diretoria é que Zubeldía cometeu alguns erros contra o Galo, contou PVC. "Se ele tivesse feito alterações, o São Paulo ganharia o jogo", disse ele.

Eu acho que ele errou e tem gente dentro do São Paulo que vai discutir isso internamente. Claro que ninguém se mete no trabalho do Zubeldía, nenhum diretor tem que chegar para o Zubeldía e dizer faça isso ou faça aquilo, mas evidentemente o trabalho é avaliado todos os dias. O entendimento é o seguinte: nas últimas coletivas, o Zubeldía falou do cansaço do elenco, se você tem um elenco cansado, como é que você faz a primeira e única alteração aos 44 minutos do segundo tempo? Segunda ponderação: como é que o Nestor, que joga sempre do lado esquerdo, entra do lado direito? Terceira ponderação: o Luciano está muito mal no jogo, por que não altera? O William tem drible, num jogo com marcação individual, o drible desmonta a marcação, era uma hipótese, desde que o técnico exerça seu lado professor, tem que olhar quem avança e quem regride todo dia. Então, a avaliação é que o trabalho do Zubeldía ontem não foi bom.