Com hat-trick, Mbappé se torna o jogador com mais gols na primeira temporada pelo Real Madrid

Apesar dos três gols marcados por Mbappé, o Real Madrid foi superado pelo Barcelona pela quarta vez na temporada. Raphinha (dois), Lamine Yamal e Eric García garantiram a vitória da equipe catalã, que segue na liderança do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Real Madrid é o vice-líder da competição, com 75 pontos conquistados, sete atrás do Barcelona.

O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Mallorca, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu. Em caso de derrota, o Barcelona pode garantir o título da competição com duas rodadas de antecedência.