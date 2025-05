CBF teve relações de idas e vindas pelo 'melhor técnico da história'

Há duas semanas, porém, veio um percalço. A negociação que caminhava bem andou para trás.

Carlo Ancelotti acenou com o "não" para a seleção após a repercussão pública de sua negociação com a CBF e a irritação do presidente Florentino Pérez. O plano desde o início era evitar as manchetes.

Um intermediário da CBF, Diego Fernandes, apareceu ao lado de Ancelotti. A entidade e o empresário negaram, mas as imagens e a pressão do noticiário na Espanha fizeram o presidente do Real Madrid travar a negociação e sinalizar que não abriria mão da multa rescisória.

Com essa única carta no baralho, Ednaldo Rodrigues esperou, insistiu, melhorou as condições e conseguiu contratar Ancelotti. O sonhado treinador chega para um contrato inicial até a Copa do Mundo de 2026. Ele já estará no comando contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias.