CBF confirma Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira

Foi a segunda tentativa da Seleção Brasileira em contratar Ancelotti depois da Copa de 2022. Na primeira oportunidade, em 2024, o treinador preferiu seguir no comando do Real Madrid. Porém, na atual temporada, o comandante não conseguiu os resultados esperados e sua saída era prevista no time espanhol.

Desde a despedida de Tite após o fim do Mundial de 2022, a Seleção Brasileira amarga uma profunda crise. Nomes como Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior dirigiram a equipe sem sucesso. Nas Eliminatórias, o time ocupa a quarta posição, com 21 pontos, e ainda tem controlada sua posição na zona de classificação do Mundial - seis avançam e o sétimo irá disputar a repescagem.