Gustavo Scarpa: 'Estamos confiantes pela Libertadores e a Copa do Brasil'

O Atlético-MG terá nos próximos dias duelos decisivos na temporada. Pela Libertadores, o Galo vai enfrentar o Fluminense, já na Copa do Brasil o adversário será o São Paulo. Um dos destaques do Atlético-MG na temporada, Gustavo Scarpa mostra confiança na equipe comandada por Gabriel Milito.

O que aconteceu

O meia vê o elenco mineiro capaz de brigar pelo título das duas competições. Em entrevista exclusiva ao UOL, Scarpa também destaca a necessidade de melhora no Campeonato Brasileiro. Atualmente a equipe está na 8ª colocação e não vence há quatro partidas.