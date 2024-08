São Paulo viveu dias de orações e angústia por Juan Izquierdo

Ainda na noite do ocorrido, o assessor de imprensa do clube, Felipe Espíndola, saiu do estádio direto ao hospital para oferecer qualquer tipo de ajuda. O profissional, inclusive, se manifestou em suas redes sociais com um texto emocionado que reflete os dias vividos dentro do Tricolor.

O Tricolor puxou uma roda de oração no primeiro treino logo após a partida da Libertadores. No jogo seguinte, a equipe entrou com uma camisa azul com as palavras "Fuerza Izquierdo". Outras ações devem ocorrer nesta noite.

O tradicional vídeo de bastidores da vitória do São Paulo, feito pela SPFCTV, não foi ao ar. O clube avisou por meio de suas redes sociais que adiaria a publicação em respeito a Juan Izquierdo, já que não havia clima para tal postagem; ainda não há decisão se o vídeo algum dia irá ao ar.

Calleri e Michel Araujo foram os que mais sentiram o baque. Os dois visitaram o hotel onde estava a delegação do Nacional e também foram ao hospital saber de notícias.

Calleri ligava todos os dias para os dirigentes do clube uruguaio. Ele se colocou à disposição para ajudar com qualquer coisa que fosse preciso.