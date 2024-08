Investigação sobre PCC no futebol é nova 'Máfia das Apostas', diz promotor

Agentes no crime organizado

A hipótese ganhou força após uma delação premiada realizada em março deste ano. Pouco tempo depois, o MPSP obteve provas que ligavam o integrante do PCC a esse nicho de mercado.

Eu perguntei a um réu colaborador, que era ligado à cúpula [do PCC], qual o interesse pelo futebol, né? Ele me disse: 'Isso aí é igual obra de arte, você coloca o valor que quiser, entendeu?'. Para lavar dinheiro é ótimo. E tem a perspectiva de você ganhar dinheiro também. E é um meio, me parece, em que não é muito cristalino como as negociações ocorrem, com essas comissões. Lincoln Gakiya

O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, de 38 anos, apontou a atuação de Rafael Maeda Pires, o Japa, da cúpula do PCC, com a FFP Agency Ltda. A informação é do colunista Josmar Jozino, do UOL, que teve acesso ao depoimento de um dos réus colaboradores.

As provas obtidas pelo Gaeco mostram que Japa participou de negociações com Corinthians, em 2021. Ele foi encontrado morto em 14 de maio do ano passado com dois ferimentos na cabeça.