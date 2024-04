Senador promete exibir imagens secretas de Textor: 'Vídeo de edição do VAR'

Nota da edição > O áudio levado por Textor é atribuído a um ex-árbitro que atuou nas divisões de acesso do Carioca. Glauber do Amaral Cunha atuou até 2022 e apitou jogos da quarta e quinta divisões do Estadual do Rio de Janeiro.

Palmeiras campeão com méritos: "Não tenho também como canonizar o Textor. Ele veio nos apresentar imagens e falas muito mais em função do Palmeiras ter sido campeão brasileiro, que para mim foi por méritos e não por compra de arbitragem, não consigo acreditar e dificilmente alguém vai me convencer porque a presidente do Palmeiras é uma mulher seríssima. Outros senadores estão crendo nele totalmente, mas me inclua fora dessa".

Andamento da CPI

A CPI está no início dos trabalhos, e Textor foi o primeiro a ser ouvido. Os senadores aprovaram nesta quarta requerimentos para ouvir o árbitro Raphael Claus (Fifa-SP) e a árbitra de vídeo Daiane Muniz (Fifa-SP).

Os membros da CPI consideraram que o dono da SAF Botafogo levou "indícios" e não provas a respeito da manipulação de partidas, quando apresentou relatórios da empresa Good Game. A análise da companhia usa inteligência artificial e compara o padrão comportamental dos jogadores dentro de campo.

Um dos jogos que Textor afirma, sem ter elementos adicionais, que foram manipulados é a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo, por 5 a 0. Textor também questiona a atuação da arbitragem, inclusive do VAR, em partidas do Brasileirão. Mas também não apontou provas de desvios dos árbitros.