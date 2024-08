Corinthians tem 66% de risco de rebaixamento no Brasileirão

A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou na segunda-feira (26), e os resultados não foram bons para o Corinthians: o clube perdeu para o Fortaleza e viu concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento, como Fluminense e Grêmio, vencerem — os jogos deixaram o alvinegro com mais de 66% de risco de descenso. O levantamento é do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Cenário perigoso

O Corinthians tem 66,1% de risco de queda. O alvinegro venceu apenas quatro de seus 24 jogos no torneio e ocupa a 18ª posição — dentro, portanto, do Z4.

Apenas Cuiabá e Atlético-GO têm porcentagens maiores em relação ao time de Ramón Diaz. Os mato-grossenses e os goianos somam, respectivamente, 77,3% e 90,1% nas projeções da UFMG.