PSG vai oferecer R$ 120 milhões ao Palmeiras por Richard Ríos

O PSG está disposto a pagar 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 120 milhões) mais bônus para contar com o meio-campista Richard Ríos. O jogador do Palmeiras chamou a atenção do mercado da bola após o bom desempenho na Copa América e recebeu sondagens de clubes europeus e também do futebol turco.

Em concentração total para o jogo contra o Botafogo pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores, nem direção nem staff do jogador quiseram comentar. O Palmeiras precisa reverter uma derrota por 2 a 1, nesta quarta-feira (21), no Allianz Parque, para seguir na competição continental.

O Palmeiras, no entanto, não tem a intenção de negociar o jogador, que tem multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 594 milhões). O Alviverde possui 70% direitos econômicos e tem contrato com o jogador até dezembro de 2026. O clube paulista desembolsou um milhão de euros para tirar o colombiano do Guarani em 2023.