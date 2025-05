Grêmio toma virada do CSA no fim e larga atrás rumo às oitavas da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Grêmio sofreu uma virada do CSA por 3 a 2, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Tiago Marques, Marcelinho e Brayann marcaram para os mandantes, enquanto Braithwaite e Dodi cravaram para os gaúchos.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 20 de maio, uma terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Quem avançar, garante vaga na fase oitavas de final da Copa do Brasil. O CSA tem a vantagem do empate e, em caso de igualdade no agregado, a decisão vai aos pênaltis. Nas fases anteriores, o time alagoano eliminou o Boavista-RJ e o Tuna Luso-PA.

O Grêmio volta aos gramados neste domingo, às 16h, para enfrentar o Santos, em casa, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O CSA, por sua vez, no mesmo dia, mas às 16h30, visita o Ypiranga, no Rio Grande do Sul, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.