Corinthians vence Novorizontino na estreia de Dorival e larga em vantagem na Copa do Brasil

O Corinthians iniciou sua caminhada na Copa do Brasil com o pé direito. Na estreia do técnico Dorival Júnior, o Timão venceu o Novorizontino por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, no jogo de ida da terceira fase da competição. Héctor Hernández anotou o gol do triunfo alvinegro.

Com o resultado, o Corinthians saiu na frente na terceira fase da Copa do Brasil e tem a vantagem do empate. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 21 de maio (uma quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, para decidir quem avança às oitavas de final.

Antes disso, entretanto, ambos os times possuem outros compromissos. O Corinthians volta aos gramados neste sábado, quando recebe o Internacional, às 18h30, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Novorizontino visita o Atlético-GO no domingo, às 16h, no Estádio Antônio Accioly, pela sexta rodada da Série B.