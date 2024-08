Palmeiras punido por grito homofóbico contra o São Paulo? Colunistas opinam

O Palmeiras deve ser punido pelos gritos homofóbicos de torcedores no clássico contra o São Paulo? No UOL News Esporte desta terça (20), os colunistas Ricardo Perrone e Danilo Lavieri opinaram sobre a questão. Após o Tricolor denunciar o caso, o Alviverde emitiu nota repudiando a atitude e prometendo punição aos responsáveis.

Perrone: 'Corinthians foi punido por homofobia e a coisa parou'

Eu nunca achei essa medida de punir o clube nesses momentos ser a mais justa, mas quando aconteceu isso com o Corinthians e o Corinthians foi punido, eu estava na arquibancada no jogo contra o São Paulo e a coisa parou, eu não ouvi mais em jogo contra o São Paulo. Então, teve um efeito. Eu olho uma medida dessa e torço o nariz, tem que punir o cara que fez, vai punir o clube? Mas a gente tem um exemplo prático que deu resultado. As notas de repúdio não querem dizer nada, mas o clube trabalhar e identificar quem fez, se o cara for sócio-torcedor, afastar, tudo isso são medidas efetivas. Infelizmente, não conheci ainda no futebol outra medida, outra solução, outra alternativa, que essa punição ao clube. Ricardo Perrone

Lavieri: 'Eu estava no estádio e ouvi. Normal o Palmeiras ser punido'