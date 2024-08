Corinthians: Ex-presidente nega suposto envolvimento do PCC em contratações

"Negociamos qualquer contrato em relação a jogadores com seus representantes legais devidamente documentados com procuração para representá-los. Nesses casos os procuradores dos atletas eram com Bruno Paiva e posteriormente com seu irmão Felipe Paiva", completou Duílio à coluna.

Josmar Jozino, colunista do UOL, revelou na última segunda-feira (19) detalhes de uma investigação conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), que aponta contratações dos atletas foram bancadas ilicitamente.

O Corinthians se disse surpreso com a notícia e se colocou à disposição para fornecer documentos às autoridades e prestar possíveis esclarecimentos. O clube emitiu uma nota oficial na última segunda-feira (19).