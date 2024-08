Mauro Cezar detona Gabigol: 'Mais uma atitude imatura e infantil'

Mauro Cezar Pereira detonou no UOL News Esporte desta quarta (8) o gesto de Gabigol de comemorar a classificação do Flamengo na Copa do Brasil com uma camisa do Palmeiras em mãos no Allianz Parque. O colunista do UOL qualificou a atitude como infantil e disse ser mais uma provocação do atacante, que tem proposta do Alviverde.

'É mais uma atitude imatura e infantil': "É mais uma atitude infantil do senhor Gabriel Barbosa, que, após o jogo, desfila no gramado balançando uma camisa do Palmeiras. Os patrocinadores do Flamengo deve achar ótimo né, que ele use a camisa do adversário para balançar ali, supostamente comemorando numa atitude absolutamente infantil, imatura, mais uma, aumentando uma área de atrito".

'Isso é uma provocação do Gabigol: "Ninguém é tolo, idiota, babaca, para não perceber que isso é uma provocação. Um jogador que pede minutagem e quando joga 90 minutos nada faz de relevante, como no último sábado, quando esteve em campo no Morumbis e fez mais uma atuação pálida. Ele quando entra, nada acontece. No dia que bateu um pênalti, parecia que tinha batido na final da Copa do Mundo, quando deu assitência, parecia que ele tinha virado um jogo que estava 3 a 0 para 4 a 3, quem fez isso foi o Endrick ano passado, não ele. É muita infantilidade, é muita imaturidade".