Marília Ruiz: Impeachment de presidente do Corinthians pode começar segunda

Durante o Fim de Papo desta quarta (7), a apresentadora Marília Ruiz informou que o Conselho do Corinthians se reunirá na próxima segunda (12) para - entre outras coisas - dar início ao processo de impeachment de Augusto Melo, atual presidente do clube.

Marília ressaltou que, se o pedido for aceito e uma investigação for iniciada, Augusto Melo será afastado do cargo. A jornalista opinou que o momento para uma grande turbulência política como essa é bem ruim, já que o Corinthians tem jogos decisivos na Sul-Americana e na Copa do Brasil e ainda luta para sair da zona de rebaixamento no Brasileirão.