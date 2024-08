Corinthians acerta empréstimo de zagueiro para clube da Série B

O Corinthians acertou o empréstimo do zagueiro João Pedro Tchoca, de 20 anos, para o Ceará.

O que aconteceu

Sem espaço com o técnico Ramón Díaz, o jovem será cedido até o fim do ano ao Vozão para a disputa da Série B. A informação foi dada inicialmente Diário do Nordeste e confirmada pelo UOL.

João Pedro é aguardado nos próximos dias em Fortaleza para fazer exames médicos. O empréstimo será sem opção de compra ao final do vínculo.