Ufa! Corinthians vence o Grêmio nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

A partida ocorreu no Couto Pereira, já que o Grêmio ainda não tem sua arena à disposição. A reforma está na parte final após as chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul.

Classificação e jogos Copa do Brasil

As equipes voltarão a jogar pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio visitará o Cuiabá, no sábado. No mesmo dia, o Corinthians receberá o Red Bull Bragantino.

Os pênaltis

Reinaldo e Romero converteram antes de Edenilson isolar. André Ramalho bateu com categoria e deixou o Corinthians na frente.

Cristaldo parou em Hugo Souza e Giovane deslocou Marchesín para aumentar a vantagem do Timão. O Corinthians concluiu a classificação com Pavon chutando para longe.

Muito suor, pouca inspiração

O primeiro tempo de Grêmio e Corinthians foi equilibrado. O Timão iniciou um pouco melhor, depois viu o Tricolor oferecer mais perigo.