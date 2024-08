Em jogo ruim, Vasco vence com a força da torcida e avança na Copa do Brasil

Derrotado em casa apenas uma vez no ano, o Vasco fez valer a força em São Januário e venceu o Atlético-GO por 1 a 0 nesta terça-feira. Com isso, está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e afunda ainda mais o adversário em uma crise de 14 partidas sem saber o que é vencer. Léo Piton foi o herói do jogo, que teve qualidade técnica bem ruim.

O duelo de ida, em Goiânia, terminou 1 a 1. O gol de Vegetti nos minutos finais deixou o confronto aberto.

Os times voltam as atenções para o Brasileirão. O Vasco faz clássico com o Fluminense, sábado, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. O Atlético-GO vai ao Morumbis enfrentar o São Paulo no domingo, às 16h (horários de Brasília).