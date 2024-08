PVC: Palmeiras não faz mais gols de bolas paradas, e Flamengo sofre muitos

No quadro Prancheta do PVC, no De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho projetou o duelo aéreo entre Palmeiras e Flamengo no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (7), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque. O Mengão abriu vantagem de 2 a 0 sobre o Verdão na primeira partida, no Maracanã.

PVC destacou a fragilidade na bola aérea defensiva do Flamengo e a queda no aproveitamento das bolas paradas do Palmeiras. Enquanto o time de Tite tem tomado muitos gols de cabeça, como na derrota para o São Paulo no Brasileirão, o de Abel parou de fazê-los.