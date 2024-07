Botafogo bate recorde, mas Calleri muda jogo e comanda empate do São Paulo

Botafogo e São Paulo empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira (24), no Morumbis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Morumbis recebeu um ótimo jogo no encerramento do primeiro turno do Brasileirão. Em 10 minutos, a partida já estava 1 x 1, com gols de pênalti de Lucas Moura e Tiquinho Soares. Cuiabano virou para os cariocas, e Ferreirinha deixou tudo igual no segundo tempo.

A partida mudou na etapa final quando Calleri entrou. O centroavante, poupado por dores musculares, pisou no campo aos 12 minutos e já aos 14 participou do empate. Ele criou as principais chances do Tricolor ao lado de Lucas Moura no domínio dos mandantes na parte final do jogo.