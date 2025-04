Yuri Alberto lamenta largada ruim na Sul-Americana: 'Fazer diferente no próximo jogo'

Desde agosto de 2024, quando levou 2 a 1 do Red Bull Bragantino também pela Copa Sul-Americana, que o Corinthians não perdia em casa. Eram 23 jogos de invencibilidade, sendo 19 vitórias, que chegaram ao fim com 2 a 1 para o Huracán nesta quarta-feira. Pouco efetivo diante dos argentinos, o artilheiro Yuri Alberto "esqueceu" do jogo com o Vasco, no sábado, pelo Brasileirão, e já pregou recuperação na terça-feira, em visita ao América de Cali.

"Jogo muito difícil, duro falar agora, depois de uma derrota, mas foram poucas chances e não tivemos como conseguir fazer o gol. Agora é trabalhar muita coisa, pois temos um jogo muito importante na terça-feira e precisamos pontuar", afirmou o atacante, reconhecendo que o setor ofensivo pouco fez nesta quarta.

"É colocar a cabeça no lugar para as vitórias voltarem. Infelizmente nossa invencibilidade foi quebrada, mas vamos continuar trabalhando para que no próximo jogo seja diferente", seguiu o atacante. "A sequência é muito grande de jogos, não é desculpa, mas é ruim sair daqui com derrota."