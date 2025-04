Jean Lucas projeta duelo contra o Inter pela Libertadores: "Com confiança, sem empolgação"

Após 36 anos, o Bahia inicia a sua caminhada na fase de grupos da Libertadores nesta quinta-feira na Arena Fonte Nova, justamente contra o Internacional, algoz baiano em 1989, na última edição disputada pelo Esquadrão de Aço, ano que marcou também sua melhor campanha na competição, quando chegou às quartas de final.

Para chegar a fase de grupos, o Bahia teve de passar pelos bolivianos do The Strongest e os uruguaios do Boston River nas etapas preliminares da Libertadores, e figura no grupo F da competição, que conta também com o Nacional, do Uruguai, e o Atlético Nacional, da Colômbia.

Autor do gol que decretou a classificação baiana no triunfo por 1 a 0 sobre o Boston River e titular em todos os quatro duelos da equipe no torneio, Jean Lucas sabe da expectativa do torcedor pelo retorno do Bahia a esta fase da maior competição do continente, mas adota um discurso cauteloso.