Vegetti faz dois, mas Vasco deixa vitória escapar contra o Melgar pela Sul-Americana

O Vasco empatou com o Melgar por 3 a 3 nesta quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Estadio Monumental Virgen de Chapi, em Arequipa, no Peru.

A equipe foi objetiva no primeiro tempo e abriu 2 a 0 com gols de Coutinho e Vegetti. O Melgar diminuiu com Rodríguez ainda na etapa inicial e desperdiçou uma cobrança de pênalti. No segundo tempo, Vegetti ampliou para os cruzmaltinos. Porém, os peruanos conseguiram chegar ao empate com gols de Castro e Cabrera.

O Vasco volta a campo neste sábado, contra o Corinthians, pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.