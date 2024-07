São Paulo define futuro de dupla que acertou pré-contrato com o Southampton

Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, acredita na permanência do lateral-esquerdo Weligton e do atacante Juan até o final do ano.

A dupla já assinou pré-contrato com o Southampton, e vão sair livremente em janeiro de 2025. O time inglês chegou a buscar uma liberação antecipada, mas o tricolor afastou a possibilidade.

De acordo com Belmonte, diversas foram as tentativas para renovar com Weligton e Juan. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no ar nesta segunda-feira (22) no canal do UOL Esporte no YouTube.