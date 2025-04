Vasco vacila no final e fica no empate com o Melgar na estreia da Sul-Americana

O que parecia que seria uma bela estreia para o Vasco na Copa Sul-Americana, acabou indo tudo por água abaixo nos minutos finais. Jogando fora de casa, no estádio Monumental de la UNSA, em Arequipa, no Peru, ficou em vantagem por boa parte do placar, contando com o brilho de Philippe Coutinho, mas acabou ficando no empate por 3 a 3 com o Melgar.

Com o resultado, as duas equipes dividem a liderança do Grupo G, com um ponto, já que o outro jogo da chave acontece apenas nesta quinta-feira. O Melgar, que foi eliminado na terceira fase da pré-Libertadores para o Cerro Porteño. Enquanto o Vasco se classificou diretamente para a Sul-Americana.

Mesmo jogando fora de casa, o Vasco tomou as rédeas da partida e abriu o placar logo aos dois minutos. Philippe Coutinho recebeu na intermediária, limpou a marcação e bateu, de fora da área, colocado, no ângulo, sem chances alguma para o goleiro rival. Apesar do gol, aos poucos, o Melgar conseguiu equilibrar a partida.