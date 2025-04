Coutinho lamenta empate do Vasco na estreia da Copa Sul-Americana: "Queríamos a vitória"

O Vasco empatou com o Melgar por 3 a 3 nesta quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Estadio Monumental Virgen de Chapi, em Arequipa, no Peru.

O Cruzmaltino abriu duas vezes vantagem de dois gols, mas sofreu a igualdade nos minutos finais. O meia Philippe Coutinho lamentou o resultado, mas valorizou o ponto conquistado.

"Jogo difícil. Estádio difícil por causa da altitude, que atrapalha bastante. O jogo estava controlado, mas infelizmente tomamos os gols. Eles conseguiram alçar muitas bolas na nossa área. Temos que manter a cabeça no lugar e seguir em frente", disse.