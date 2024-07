John Textor manda mensagem a PVC e ouve a pergunta que nunca respondeu

Uma proposta do Celta, da Espanha, fez James Rodríguez repensar sua permanência no São Paulo, segundo Hernan. O clube espanhol não fez proposta ao Tricolor, mas o empresário do jogador tenta uma rescisão de contrato tendo em vista La Liga.

Corinthians e caso Vai de Bet: 'Polícia agora vai atrás do dinheiro', diz Perrone

Ricardo Perrone trouxe novidades sobre o caso Vai de Bet no Corinthians. O colunista do UOL comentou a quebra do sigilo bancário e o bloqueio de ativos da empresa investigada como laranja no esquema, a Neo Way. "Polícia agora vai atrás do dinheiro", disse ele.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, às 16h (de Brasília) durante as Olímpiadas, o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto: