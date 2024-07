New Balance lança edição limitada de chuteira que Endrick usará no Real

A peça pode ser encontrada no e-commerce da New Balance, além de fisicamente no Conjunto Nacional e no Shopping Morumbi, em São Paulo (SP). O preço sugerido é de R$ 1.999,90.

A chuteira possui algumas particularidades em relação às outras peças da marca. Ela foi projetada para fornecer áreas estratégicas de elasticidade e suporte, solado em nylon, com travas cônicas e angulares, que ajudam a otimizar a tração e facilitam o movimento multidirecional. As travas da parte anterior do pé foram feitas com poliuretano, o que ajuda em curvas em gramados mais firmes.