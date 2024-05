Gabigol é multado e perde a 10 do Fla após foto com camisa do Corinthians

O atacante Gabigol foi multado e perdeu a camisa 10 do Flamengo após ter uma foto com a camisa do Corinthians vazada. O estafe negou a veracidade da imagem.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração.

O que aconteceu

Gabigol se reuniu com dirigentes ao chegar no Ninho do Urubu nesta tarde. Ele se reapresentou ao lado do elenco para o treino.