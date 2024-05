Como Tite encontrou combinação ideal entre Gerson e De La Cruz no Flamengo

A amostra no Flamengo ainda é de dois jogos seguidos com bom futebol, mas a formação com Gerson aberto pela direita e De La Cruz no meio-campo trouxe um novo vigor para o time de Tite. O técnico, enfim, parece ter achado uma formação que encaixou. Mas isso veio após algumas tentativas de mudar o cenário de um time que passou por momentos turbulentos e improdutivos.

O que aconteceu

Os testes de diferentes combinações do setor ofensivo aconteceram nos treinos. Mas os desfalques e a rotação do time dificultaram o encaixe ideal.

Com Gerson na direita, Tite retoma a formação que tentou no início da temporada. Deu muito certo contra Corinthians, no Brasileirão, e Bolívar, pela Libertadores.