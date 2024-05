Flamengo vai se reunir com Gabigol no CT; clube já debate punição

A foto de Gabigol com a camisa do Corinthians caiu como uma bomba no Flamengo. Dirigentes da cúpula do futebol vão encontrar o jogador e debatem desde a noite de quinta-feira uma punição para o atacante. A assessoria do jogador nega que a imagem seja verdadeira.

O que aconteceu

Marcos Braz e Bruno Spindel vão se reunir com Gabigol ainda hoje. O jogador é aguardado no Ninho do Urubu na parte da tarde para o treino.

A reapresentação está marcada para 15h desta sexta. O elenco recebeu folga após a vitória sobre o Bolívar na Libertadores.