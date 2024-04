Velo e Noroeste fazem final caipira com ex-Corinthians, 'Manchas' e mais

O Noroeste também viveu um drama com final feliz e encerrou um jejum de mais de uma década: o clube de Bauru, que havia oscilado no início, garantiu sua vaga no mata-mata pelo saldo de gols atingido nos acréscimos do duelo contra o Taubaté. Embalado, eliminou o então favorito São Bento e conseguiu, nos pênaltis, passar pela Portuguesa Santista no litoral.

Os destaques do Velo

O ex-atacante Guilherme Alves, que acumulou passagens por Corinthians e Atlético-MG entre os anos 90 e 2000, é o comandante do clube do interior. Ele tem 49 anos e já treinou times como Novorizontino, Vila Nova e Paysandu em sua carreira como treinador.

Dentro de campo, o Velo tem dois "Manchas" como destaques: o zagueiro Gabriel Mancha e o atacante Caio Mancha. Eles não são parentes, mas mostraram sintonia no 1° jogo da final contra o Noroeste: após escanteio, o primeiro deu assistência para o segundo no único gol da partida, disputada em Bauru.

O "bônus" fica com o meia Felipinho: ele participou de todos os jogos da A2 e chega à decisão como o terceiro maior artilheiro do torneio, com oito gols marcados.