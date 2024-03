Abel aponta principal falha do Palmeiras na derrota contra o Santos

Veja outras falas de Abel

Volta no Allianz Parque: "No primeiro tempo dessa eliminatória, 1 a 0 para o Santos. Agora é no chiqueiro! Contamos com o apoio a vibração dos nosso torcedores. Somos o time do amor, somos o time da virada".

Classificação e jogos Paulista

"Hoje vimos a força dos torcedores do adversário. Agora vai ser em casa com os nossos torcedores. Precisamos deles pra ganhar a final".

Calendário do futebol brasileiro: "Vamos fazer uma paragem, temos já um jogo importante a seguir. Não deveria ser assim. Enquanto estamos focados na Libertadores, o adversário está se preparando para esse jogo. É como é. Agora esperamos o adversário no chiqueiro".

Poupar time na estreia da Libertadores: "Vamos ver quem está mais ou menos cansado, mas acho que está evidente vendo as execuções técnicas de hoje. Não vimos todos os jogadores no seu melhor nível".

Vantagem do Santos no primeiro jogo da final: "Claro que o adversário correu mais que nós, estava mais fresco. 1 a 0 para eles, parabéns para eles. Domingo esperamos eles no Allianz Parque, no chiqueiro, com os nossos torcedores".