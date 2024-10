Monaco x Angers: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Francês

A 10ª rodada do Campeonato Francês começa nesta sexta-feira, com o Monaco recebendo o Angers, no Estádio Louis II. A bola rola a partir das 15h (de Brasília).

O Monaco está na vice-liderança da Ligue 1, com 20 pontos, e mira uma vitória para igualar a pontuação do líder PSG, que tem 23.

A equipe tenta a recuperação após ser derrotada na rodada passada pelo Nice, por 2 a 1.