Bandeira verde: Interlagos passa por últimos ajustes antes de receber GP de São Paulo

Hamilton, aliás, chegou ao autódromo trajado com uma roupa brasileira. O britânico estava com uma camisa do Ayrton Senna e uma calça com as cores a bandeira do Brasil.

"Estou muito animado com a viagem e estou apenas retribuindo. Cada oportunidade que tenho de passar um tempo aqui, você aprende mais sobre a cultura, você é capaz de se envolver mais. São as cores, o Ayrton, as pessoas, a cultura, é a essência. Então, você curte isso durante todo o fim de semana", disse Hamilton..

Quem também vestiu as cores do Brasil foi Valtteri Bottas. O piloto da equipe Stake F1 Team Kick Sauber estava com o uniforme da Seleção Brasileira de futebol, personalizado com seu nome e o número 77.

A movimentação foi bem tranquila durante o dia, até porque ainda não havia a presença de torcida nas arquibancadas. Os portões abrem a partir desta sexta-feira.

Apenas alguns grupos de excursão fizeram um tour guiado por Interlagos. Estas pessoas, aliás, foram ao delírio quando Leclerc passou por eles andando de bicicleta.

O GP de São Paulo começa oficialmente nesta sexta-feira, com o treino livre às 11h30 (de Brasília) e a classificação sprint às 15h30. No sábado tem a corrida sprint, às 11h, e a classificação, às 15h. A corrida será no domingo, às 14h.