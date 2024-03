Otero prega humildade após vitória do Santos: 'Não conseguimos nada ainda'

O meia Otero valorizou o triunfo do Santos contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, mas ressaltou que a final do Paulistão ainda não está decidida.

O que aconteceu

O venezuelano foi o herói da vitória. De cabeça, ele fez o único gol da partida, no início do segundo tempo.

Otero comemorou o resultado, mas pregou humildade para o jogo de volta. O segundo jogo da decisão do Paulista será disputado no próximo domingo (7), no Allianz Parque