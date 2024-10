Com Matheuzinho titular, Corinthians está pronto para enfrentar o Racing; veja escalações

Para o duelo, o Corinthians não conta com o zagueiro Cacá, que sofreu uma pancada na região do tórax e do quadril direito e pode ficar fora de combate por até um mês. Por outro lado, o lateral esquerdo Hugo volta a ser relacionado depois de se recuperar de desconforto na panturrilha.

O Racing, por sua vez, está escalado pelo técnico Gustavo Costas com: Arias; Di Cesare, Sosa e Basso; Martirena, Almendra, Nardoni, Quintero e Rojas; Salas e Adrian Martínez.

Na ida, as equipes empataram por 2 a 2, na Neo Química Arena. O Racing abriu o placar com Maximiliano Salas, o Timão virou com dois gols de Yuri Alberto, e os argentinos empataram com Martirena.

No duelo desta quinta, quem levar a melhor no tempo normal, avança para a final. Em caso de novo empate, a eliminatória será decidida nas penalidades máximas.

Quem levar a melhor no confronto encara o Cruzeiro na grande decisão da Sul-Americana.

A bola rola às 21h30 (de Brasília) em Avellaneda.