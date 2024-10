Fluminense x Grêmio: saiba prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Um confronto direto entre tricolores abre a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense recebe o Grêmio nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em um jogo que ambos precisam vencer para afastar o risco de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Vindo de uma derrota de 2 a 1 para o Vitória e precisando reagir, o Fluminense aparece com 36 pontos, dois a menos que o Grêmio, que ganhou novo fôlego com o triunfo de 3 a 1 sobre o Atlético-GO. Ambos ainda estão próximos do Bragantino, que abre a zona da degola com 34 pontos.