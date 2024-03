Santos supera Palmeiras, quebra invencibilidade e sai na frente em final

O Santos saiu na frente na busca pelo título do Campeonato Paulista. O Peixe venceu o Palmeiras por 1 a 0 no jogo de ida na Vila Belmiro, e pode empatar no próximo domingo no Allianz Parque para se tornar campeão.

Otero marcou o gol da vitória santista. Aos 2 minutos do 2º tempo, Guilherme fez grande jogada pelo lado direito e cruzou na medida para Otero cabecear.

O Palmeiras tinha 20 jogos de invencibilidade. A última derrota havia acontecido no dia 8 de novembro do ano passado contra o Flamengo, pelo 2º turno do Brasileirão.