Condenado por estupro, Robinho participa de churrasco no CT do Santos

A celebração foi composta por membros da diretoria, comissão técnica, elenco e convidados da presidência. O intuito da reunião foi manter o clima leve para a semana livre de preparação contra o Red Bull Bragantino no final da semana. O presidente Marcelo Teixeira esteve presente.

Além de Robinho, o ex-goleiro Fábio Costa também esteve presente. Adilson Durante Filho, conselheiro que já esteve expulso do quadro associativo do Santos por ato racista, também esteve no local.

Robinho foi condenado na Itália a nove anos de prisão em 2022 por violência sexual de grupo cometida contra uma mulher albanesa em uma boate em Milão, em 2013.

Com o Santos líder geral do Campeonato Paulista e clima leve nos bastidores, o Peixe deve promover celebrações mais vezes. O Peixe lidera a competição e o grupo A com 22 pontos.

O UOL procurou o Santos em busca de um posicionamento sobre o convite, mas não obteve resposta até a publicação do material. O espaço segue aberto em caso de manifestação.